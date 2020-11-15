مستفيدة من مبادرة التصالح في مخالفات البناء تشكر أبو العينين: خدماته تغطي الجيزة وكل المحافظات

توجهت السيدة نجلاء بركات، إحدى المستفيدات من مبادرة النائب محمد أبو العينين بالتكفل بتكاليف مخالفات البناء عن 5 آلاف أسرة من غير القادرين بالجيزة، بالشكر إلى النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب على استجابته السريعة وتجاوبه مع ظروفها الصعبة.

وقالت السيدة نجلاء إنها من قرية المنوات بمركز أبو النمرس، وخارج الدائرة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين، لكن خدماته تغطي محافظة الجيزة بأكملها وتتخطى ذلك إلى كل المحافظات.

وأضافت أنها تقطن في منزل مع أبنائها اليتامى بعد وفاة زوجها وتتحمل أعباءً ومصروفات كثيرة، وعندما استقبلت اتصالا من مؤسسة أبو العينين بدفع تكاليف المخالفات عنها عبرت عن فرحتها قائلة "جيت على المؤسسة طايرة من الفرحة".

وقالت إن مؤسسة أبو العينين استقبلتها بترحيب شديد وسهلت لها إجراءات دفع المخالفات، ورفعت عنها أعباء مالية كبيرة، موجهة الشكر للنائب محمد أبو العينين على تلك اللفتة الطيبة.

وتواصل مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي إجراءات دفع مخالفات البناء عن 5 آلاف أسرة من غير القادرين في محافظة الجيزة.