ضمن الاستراتيجية الجديدة.. وزير الطيران يتفقد أسوار تأمين مطار القاهرة

تفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، مشروع أسوار التأمين الجديدة المحيطة بمطار القاهرة الدولي للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال الإنشاء والبناء، حيث تفقد سور مطار القاهرة على طريق السويس، وتابع آخر المستجدات الخاصة بإنشاء الأسوار وكاميرات المراقبة وأعمدة الإنارة.

وخلال الجولة، أكد الوزير أهمية مشروع أسوار التأمين لجميع مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولي، وإحاطته بسور تأميني جديد، والذي يأتي ضمن الأولويات والخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الطيران بما يحقق أعلى درجات التأمين. وشدد وزير الطيران، على أهمية تزويد الأسوار بالكاميرات الرادارية والوسائل الأمنية الحديثة بما يساهم في تعزيز الإجراءات الأمنية والاحترازية المطبقة بالمطار والسيطرة على جميع منافذ مطار القاهرة. وأعطى وزير الطيران توجيهاته للعاملين القائمين على تنفيذ المشروع بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع وفقا للجدول الزمني المحدد.

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