اتحاد الكرة يطالب الكاف بالعدالة التحكيمية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد خلاله على تقديره لما يقوم به الاتحاد القاري من مجهودات للإرتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية ، كما أشار الاتحاد المصري في خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبي في بعض المباريات على الجهد الذي يبذله الكاف لصالح المنظومة ، مشيرا إلى أن غياب العدالة التحكيمية في مباراة المنتخب الوطني أمس أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.

وأشار الاتحاد المصري في خطابه إلى أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية VAR في هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التي تقام للمنتخب الوطني خارج أرضه، في ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمي في المباريات التي تقام على أرضه.

وكان الاتحاد المصري قد استند إلى شريط المباراة الذي تؤكد لقطاته أحقية المنتخب في ضربتي جزاء خلال لقاء الأمس أمام توجو ضربتي جزاء في الدقيقتين ٥٦ و ٩٠ من عمر المباراة.

اقرأ أيضا: الحالة الصحية لصلاح: لا يشعر بسعال أو ارتفاع حرارة.. ويقيم في غرفته (فيديو)



وحقق المنتخب المصري الفوز في مباراته أمس، أمام منتخب توجو، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، بنتيجة 1-0.

