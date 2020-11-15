بعد إصابته بكوفيد -19.."عضو مجلس نواب": كورونا أشد من البرد ويؤلم العظام

قال النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب المنتخب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن حالته الصحية مستقرة إلي حد ما، باستثناء بعض الآلم في العظام، مع الشعور بحالة أشد من نزلات البرد الطبيعية.

وأضاف علاء عصام في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أنه حتى لآن لم يفقد حاسة الشم والتذوق ومن المفترض أن يمر بهذه الحالة في اليوم الثالث، موضحًا إصابة شقيقته وزوجته بالفيروس أيضًا.

الجدير بالذكر أن علاء عصام أعلن على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إصابته بالفيروس التاجي «كوفيد -19»، كاتبًا :« الحمد الله مريض كورونا، اللهم يا شافي الناس اشفي عبدك الضعيف».

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وأشار النائب علاء عصام على صفحته الشخصية «فيس بوك» إلي أن زوجته أُصيبت بالفيروس، بعد فوزه بالانتخابات بأيام قليلة.