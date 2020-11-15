وزيرة التضامن بالتعاون مع التعليم تطلق مبادرة "دعم العودة الآمنة للمدارس"

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، مبادرة الهلال الأحمر المصرى "دعم العودة الآمنة للمدارس"، بمحافظة الإسماعيلية فى ضوء التصدى لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، وتحت رعاية محافظة الإسماعيلية.

ووفق بيان رسمى، تستهدف المبادرة تعزيز الوعى الصحى ونشر المعلومات الصحية عن كورونا بين طلاب المدارس والعاملين فيها، وضمان اتباع السلوكيات الصحية الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد والحد من انتشار العدوى بين الطلاب.

يستهدف "الهلال الأحمر المصرى" من خلال المبادرة الوصول إلى أكثر من 990 مدرسة وأكثر من 350.000 طالب ومدرس فى جميع إدارات محافظة الإسماعيلية، وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمبادرة 50 مدرسة على مستوى المحافظة.

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