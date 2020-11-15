الخاسر المعزول يبتلع حبوب "الوهم"..فيديو مرتضى منصور ينقلب عليه..إساءات جديدة لوزير الشباب ورئيس البرلمان..وانكسار الهزيمة لايفارق وجهه

بشكل يدعو للشفقة ظهر المستشار المعزول والخاسر بالانتخابات مرتضى منصور في فيديو أخير له، حاول من خلاله توصيل صورة خادعة عن مدى تماسكه وقوته وعدم تأثره بانهيار مشروعه البرلماني والرياضي، وهو ما أخفق فيه تماماً، للدرجة التي دفعت بعض مؤيديه للتأكيد على أن عدم ظهوره كان أفضل له.

مرتضى منصور الذي ظهر وكأنه قد تضاعف عمره وطغت على قسمات وجهه ملامح الشيخوخة والإنكسار الرهيب، حاول التشويش على ذلك، والتحايل عليه ببعض العبارات التي اعتاد على استخدامها لتوحي بالقوة، إلا أنها لم تخرج منه أيضا بنفس القدر الذي اعتاده خلال فترات تمتعه بالحصانة البرلمانية.

تجاوزات جديدة

مرتضى منصور الذي سبق وأن اصطدم برئيس الوزراء ووجه إهانات لوزير الشباب، وكانت سببا في غضبة كبرى للشعب المصري ضد منصور لصالح كبار رجال الدولة من أصحاب الخلق الرفيع أمثال مصطفى مدبولي ووزيره أشرف صبحي، واصل في الفيديو الأخير، توجيه اللوم بطريقة حادة وغير مقبولة لصبحي، كما تجرأ ووضع نفسه في مرتبة أعلى من رئيس البرلمان، على اعتبار الأخير متحكما في 500 نائب ومنصور زاعما ومتوهما إنه يتحكم في 50 مليون زملكاوي.

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