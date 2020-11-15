مصطفى درويش يداعب الجمهور بخصوص خيانته لزوجته في حكاية ربع قيراط "فيديو"

نشر الفنان مصطفى درويش، مشهد من مسلسل إلا أنا ربع قيراط وهو يحاول إقناع زوجته منى "ريهام عبد الغفور بالتراجع عن فكرة الطلاق، بسبب حبه لها.
وعلق "درويش" على الفيديو قائلًا: "يامنى انا مااتجوزتش عليكي عشان بطلت احبك ، انا اتجوزتها عشان هي تسهر معايا و انتي تنامي ترتاحي و احميكي من السهر و الهالات السودا .. يبقى ده جزائي !!".
مسلسل إلا أنا ربع قيراط
تفاعل العديد من المتابعين مع المشهد، قائلين: "احنا واخدين الموضوع بجد جدًا.. والأحسن انك تختفي شوية علشان لو شوفناك مش هيحصل كويس.. كلكم أحمد أبو حجر".
تدور حكاية ربع قيراط حول منى الزوجة التى تقدم كل طاقتها لبيتها وزوجها، لكنه يفاجئها بزواجه من حبيبته الأولى وتجريدها من كل حقوقها القانونية فى النفقة وشقة الزوجية، لكنه في الوقت نفسه يحاول إقناعها بالعودة إليه مرة أخرى تحت مسمى الحب، خاصة أنه لن يفعل شيء خطأ لانه تزوج على سنة الله ورسوله حسب قوله.
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يشارك في بطولة حكاية ربع قيراط كلاً من ريهام عبد الغفور، سناء يوسف، مصطفي درويش، محمد علي رزق، شاهيستا، محمد الاحمدي، عصام السقا، عبد المنعم رياض ومروة عيد.
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