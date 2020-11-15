وفاة أول طبيب جراحة مصري بكورونا في كينيا

فقدت مصر الطبيب الجراح أشرف عمارة، أحد أفراد القوى الناعمة المصرية فى أفريقيا وتحديدًافى كينيا، وهو والذى توفاه فيروس كورونا، ليصبح أول جراح يتوفى بكورونا فى كينيا

الجدير بالذكر أن دكتور أشرف عمارة هو استاذ جراحة تجميل، قررعقب تخرجه فى قصر العينى أن يوهب حياته وعلمه لعلاج أبناء القارة السمراء من تشوه خلقى نادر ، وهو الشفة الأرنبية التى تخصص فيها وكان من أمهر جراحيها

اقرأ أيضا: كيف نال كورونا من السياسين والفنانين والرياضين في مصر؟ (تقرير)



وأمضى دكتور أشرف قرابة 15 عامًا من حياته في كينيا ، بعيدًا عن وطنه، حيث قام باصلاح حالات الشق الحلقي بين آلاف الأطفال، ونقل خبرته الجراحية فى الشفه المشقوقة إلى الجراحين في جميع أنحاء كينيا، والصومال، وجيبوتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي، وكان يقود القوافل الطبية التى تُغيث المرضى الفقراء فى جميع انحاء افريقيا.