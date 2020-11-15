ياسر الهضيبي ينضم للجنة صياغه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

انضم النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ اللجنه صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، رغم عدم انضمامه للجنه إعداد اللائحة المكونه من 30 عضو برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

وبدأت لجنة الصياغة اجتماعها بمشاركة وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء ابو شقه والمستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدي، النائب جميل حليم، النائب شوقي عناني، النائب يوسف السيد.

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وشارك في الاجتماع كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدي، النائب جميل حليم، النائب شوقي عناني، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلي المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.

وتتضمن المسودة في مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية