الموظف يبريء مروان محسن أمام النيابة .. تعرف على تفاصيل التحقيق

وصل التقرير الطبي الخاص بالموظف الذي صدمه مروان محسن – لاعب الاهلي – بسيارته، إلى النيابة العامة بجنوب الجيزة، وقامت النيابة بإرفاقه بملف القضية تمهيدا لاتخاذ قرار بها، بعدما أخلت سبيل اللاعب صباح اليوم، بضمان محل إقامته.

وذكر التقرير وجود بعض الكدمات والجروح في مناطق متفرقة من جسد المصاب، كما ذكر وجود كسر في أحد اليدين، واستقرار حالته الصحية.

وذكر مروان محسن في التحقيقات، أنه فوجيء بشاب يقود دراجة في عكس الإتجاه، ولم يستطع تفاديه بسبب دخوله المفاجيء أمامه، مؤكدا على أنه نزل من سيارته وقام بنقله إلى المستشفى.

وأكد المصاب على أقوال مروان محسن، وذكر أنه كان يقود دراجته في عكس اتجاه السيارات، حتى يستطيع رؤيتها، مشيرا غلى انه بعد التصادم بسيارة مروان محسن، قام اللاعب بنقله إلى المستشفى، كما أكد على تنازله عن المحضر، وتصالحه مع اللاعب.

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