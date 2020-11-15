مرسي يتلقي عرضين .. والنادي يفاضل بينهما

تلقي اللاعب باسم مرسي نجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي حاليا عرضين من ناديين، أحدهم من البنك الأهلى وعرض آخر من نادي صاعد للدورى الممتاز.
وقال مدير الكرة بالنادي ندرس الأفضل بينهما، إذ أن مد القيد لنهاية الشهر القادم أعطي الأريحية للاختيار، إذ لم تمانع إدارة نادي الإنتاج برحيل هداف الفريق ولاكن تنتظر العرض بالسعر المناسب حتي يتم بيع اللاعب.
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يُذكر أن نادي الإنتاج الحربى قد حصد 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.
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