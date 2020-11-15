عمرو سلامة يشيد بدور الطفل مؤمن مرعي في مسلسل ما وراء الطبيعة

أشاد المخرج عمرو سلامة بدور الطفل مؤمن مرعي في مسلسل ما وراء الطبيعة، حيث استطاع خطف الأنظار نحوه وسط كم هائل من المبدعين داخل السلسلة.
نشر"سلامة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتمعي "فيس بوك"، صورة للطفل مؤمن مرعي، وعلق عليها قائلاً:"مؤمن مرعي، موهبة المستقبل صاحب العيون المشعة، ما وراء الطبيعة".
تفاعل مع المنشور عدد كبير من الجمهور، فضلًا عن فنانين الوسط الفني منهم علا رشدي التي قالت:"خطير، وشه كله ناعم أوي، بس حاد في نفس الوقت وعينيه بتنطق طاقة و ذكاء".
تستعرض أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.
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مسلسل ما وراء الطبيعة 2020 يعرض مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.
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