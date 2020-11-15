عمرو عرفة يكشف عن خطأ فادح في مسلسل ما وراء الطبيعة

أعرب المخرج عمرو عرفة، عن فخره بمسلسل ما وراء الطبيعة وصناعه الذين أبدعوا كي تخرج تلك السلسلة ببراعة تامة، لكنه كشف عن شيء لم ينال إعجابه في المسلسل ووصفه بإنه قد يكون خطوة للتراجع.

غرد "عرفة"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "ما وراء الطبيعة خطوة كبيرة للدراما المصرية، وخطوة كبيرة في مشوار عمرو سلامة الإخراجي والإنتاجي، وخطوة كبيرة في مشوار أحمد أمين الفني، ابهرتني".

وأوضح عمرو عرفة، أن مشهد الغوريلا قد يكون غير موفق بالمرة، قائلًا: "الغوريلا خطوة للوراء في صناعة الخدع البصرية".

تستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

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مسلسل ما وراء الطبيعة 2020 يعرض مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

