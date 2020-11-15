العربية للتصنيع: وضعنا خطة طموحة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.. ولابد من الاستثمار فى جميع وحدات الهيئة

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وبعض أساتذة الأكاديمية، حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التخصصى لإعداد القيادات الذى ينفذ بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأكد التراس، أن العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة واضحة لتدريب وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية فى كافة التخصصات، وفقا لأحدث نظم التدريب الإدارية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتم بمقر المعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة التابع للهيئة، بشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى L'Ecole Nationale D’Adminstration والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا.

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وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع، عقدت مؤخرا شراكات جدية مع كبرى الشركات الدولية فى كافة مجالات التصنيع ذات المكانة العالمية، ومن ثم كان لابد من أهمية الاستثمار لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للكوادر البشرية لجميع وحدات الهيئة.