صور.. العربية للتصنيع : وضعنا خطة طموحة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وبعض أساتذة الأكاديمية، حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التخصصى لإعداد القيادات الذى ينفذ بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.





وأكد التراس، أن العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة واضحة لتدريب وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية فى كافة التخصصات، وفقا لأحدث نظم التدريب الإدارية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتم بمقر المعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة التابع للهيئة، بشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى L'Ecole Nationale D’Adminstration والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع، عقدت مؤخرا شراكات جدية مع كبرى الشركات الدولية فى كافة مجالات التصنيع ذات المكانة العالمية، ومن ثم كان لا بد من أهمية الاستثمار لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للكوادر البشرية لجميع وحدات الهيئة.

وأوضح التراس، أن البرنامج التدريبى تم إعداده من خلال محاور علمية، أعدت وفقاً لأحدث المعايير العالمية، ومواكبة للخطة الاستراتيجية للدولة، مشيرا إلى أن التدريب يعد بمثابة نافذة تطل على علوم الغد، ويساهم بقوة فى بناء الإنسان القادر على القيادة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن البرنامج ينفذ فى إطار صقل مهارات الصف الأول من قيادات الهيئة، وبناء مهارات الصف الثانى، وتأهيلهم للقيادة فى وحدات الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها من أهم قلاع الصناعة فى مصر والوطن العربى.

وشهدت فعاليات حفل التخرج، تسليم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الشهادات لعدد 16 من خريجى البرنامج، من قيادات الهيئة العربية للتصنيع، علما بأن محاور البرنامج الرئيسية تناولت مجالات السياسة، والاقتصاد، والقانون، والاجتماع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإعلام، والحوكمة، والإدارة، والمهارات الشخصية.