شكرى ورئيس وزراء الكويت يؤكدان قوة العلاقات بين البلدين

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أثنى على التواجد الاستثمارى والاقتصادى الكويتى بالسوق المصرى، حيث تتبوأ الكويت المرتبة الثالثة كأكبر مُستثمر عربى فى مصر.
وأكد على اهتمام الحكومة المصرية باجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية الكويتية على ضوء الفرص الاستثمارية والتفضيلية الكبيرة بالسوق المصرى.
كما أعرب شكرى عن أهمية اتخاذ مزيد من التدابير من أجل زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الجانبين أكدا عمق وتاريخية العلاقات التى تجمع البلدين وشعبيهما، وشددا على أن العلاقات الأخوية المتجذرة بينهما هى علاقات متينة لا تشوبها شائبة، كما أثنيا على الدور المُقدر للجالية المصرية فى الكويت.
ونقل الوزير شكرى، من جانبه فى هذا الصدد، تقدير مصر لما تقدمه حكومة الكويت من رعاية للجالية المصرية المُقيمة فى أراضيها.
كما تناول اللقاء أيضًا تبادل الرؤى والتأكيد على مواقف البلدين إزاء التحديات التى تعصف بالمنطقة والتطورات المتسارعة محل الاهتمام المُشترك.
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