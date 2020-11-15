ضبط سيارة و13 تروسيكل ألقوا مخلفات بالطريق العام غرب الإسكندرية

ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إنه تم التحفظ على السيارة والمركبات المضبوطة بشارع 218، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت شعبان، فى تصريح لها، اليوم الأحد، أن إدارة الرصد البيئي بالحي تواصل المتابعة اليومية لرفع المخلفات من الشوارع، حفاظا علي البيئة وصحة المواطن.

وطالبت رئيس حى غرب، المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أرقام أي سيارة أو تروسيكل يلقى الردم والمخلفات بشوارع الحى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.