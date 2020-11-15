ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إنه تم التحفظ على السيارة والمركبات المضبوطة بشارع 218، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضافت شعبان، فى تصريح لها، اليوم الأحد، أن إدارة الرصد البيئي بالحي تواصل المتابعة اليومية لرفع المخلفات من الشوارع، حفاظا علي البيئة وصحة المواطن.
وطالبت رئيس حى غرب، المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أرقام أي سيارة أو تروسيكل يلقى الردم والمخلفات بشوارع الحى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط سيارة و13 تروسيكل ألقوا مخلفات بالطريق العام غرب الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.