أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأحد، خدمة أحمد جلال عبد الله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.





وأكدت الأوقاف أنه من تاريخه أصبح لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: إنهاء خدمة إمام بالدقهلية وأصبح لا علاقة لها بالوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.