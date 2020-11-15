وقالت المحافظة، فى بيان، اليوم الأحد، إن ذلك يأتى بهدف تخفيف العبء عن كبار السن، وعرفانا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة.
وأشار اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، إلى أن الاشتراك سارى لمدة عام كامل، ويمكن استخراج الكارنية من مكاتب اشتراكات النقل العام بموقف العباسية، ومكتب النقل العام بجامعة الأزهر، بمدينة نصر، ومكتب هيئة النقل العام بالعتبة، ومكتب هيئة النقل العام بالمظلات، ومكتب هيئة النقل العام بالجيزة، 7 شارع مراد.
وأكد رئيس هيئة النقل العام، أن المكاتب تعمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، ولا يحتاج المواطن سوى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى، و2 صورة شخصية، ومبلغ 5 جنيهات تكلفة إصدار الكارنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يوجه بإصدار كارنيهات اشتراك مجانى لكبار السن بأتوبيسات النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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