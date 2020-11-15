فيديو.. حماية المستهلك يضبط 12.2 طن دواجن فاسدة فى أسيوط

ضبط جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة بمجزر آلى بالمنطقة الصناعية بمركز ساحل سليم فى محافظة أسيوط، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وممثلى وزارات التموين والصحة ومصلحة الطب البيطرى بالمحافظة.





ووفق بيان رسمى، قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم، استهدفت حملة مقر المجزر، وتم ضبط 5.3 طن دواجن كاملة فاسدة وتفوح منها روائح كريهة، بالإضافة إلى 4.7 طن قطع دواجن بها تغير بالخواص الطبيعية ، و2.1 طن هياكل دواجن وعظم وجلد، مؤكدا أن إجمالى المنتجات المضبوطة من الدواجن الفاسدة بلغ 12.2 طن، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بأرقام 1552 و1553 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ قسم ساحل سليمـ وإخطار النيابة العامة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات تتبعت خط سير منتجات المجزر التى تم توزيعها على مجموعة من كبرى المطاعم بمحافظة أسيوط تحت اسم "مصنع الوادى لذبح وتوزيع الدواجن"، وتم التوجه إلى المطاعم فى نفس التوقيت من خلال مجموعات عمل من أعضاء الجهاز والجهات الفنية المرافقة، والتحفظ على منتجات الدجاج الفاسد قبل تقديمها فى هيئة وجبات للمستهلكين وتحرير المحاضر أرقام 3821 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول أسيوط، و المحضرين رقم 2668 و2669 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان أسيوط.

وأكد رئيس الجهاز أن جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين او الاضرار بصحتهم وسلامتهم، انطلاقاً من دوره الوطنى، الذى تم إنشاؤه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وسيعمل دائما على مواجهة كل الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من شراء السلع والمنتجات من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر، داعيا كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة "واتس آب" 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على "فيسبوك"، أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg، أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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