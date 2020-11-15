صور .. العثور على طفل رضيع بطريق مقابر الدخيلة بالإسكندرية

ورد بلاغ لقسم شرطة الدخيلة من حلاق يفيد العثور على طفل رضيع يرتدى ملابس وملفوف فى بطانية بالقرب من مسجد بطريق مقابر الدخيلة.

وتبين من الفحص أن الطفل المعثور عليه وتم تسليمه للشرطة لا يتجاوزه عمره أيام، وعدم وجود أى كاميرات مراقبة بمكان العثور عليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة، بإيداع الطفل إحدى دور رعاية الأطفال المعثور عليهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.