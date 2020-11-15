وزارة الأوقاف تهدى 110 مجموعات من سلسلة رؤية لسفارة السودان

أهدت وزارة الأوقاف 110 مجموعات من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير التى تصدرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة لسفارة دولة السودان الشقيقة بالقاهرة لتوزيعها بواقع 50 مجموعة لمجمع الفقه الإسلامى بالسودان..





وأيضا 50 مجموعة لوزارة الشئون الدينية والأوقاف، و10 مجموعات لوزارة التعليم العالى بدولة السودان الشقيقة. كما قام الدكتور عبد الله حسن عبد القوى مساعد وزير الأوقاف بتسليمها لسفارة جمهورية السودان الشقيقة بالقاهرة. يأت ذلك فى إطار العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، وفى ضوء التعاون المشترك لنشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف.

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