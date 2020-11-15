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الأوقاف تجدد إيفاد إمامين بفنزويلا وموزمبيق

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مصطفي الأسيوطي 2020-11-15 15:32 0 تبليغ

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، تجديد إيفاد الشيخ طه سعدى إبراهيم حامد، إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامى بونتوفيهو، بفنزويلا.

كما تم اعتماد تجديد إيفاد الشيخ عايد بشير عبد الحفيظ يونس، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بجامعة موسى بن بيق بدولة موزمبيق.

وتمنت وزارة الأوقاف لهما التوفيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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