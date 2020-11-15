اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، تجديد إيفاد الشيخ طه سعدى إبراهيم حامد، إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامى بونتوفيهو، بفنزويلا.





كما تم اعتماد تجديد إيفاد الشيخ عايد بشير عبد الحفيظ يونس، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بجامعة موسى بن بيق بدولة موزمبيق. وتمنت وزارة الأوقاف لهما التوفيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تجدد إيفاد إمامين بفنزويلا وموزمبيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.