شكرى يجري حوارا مع كبار الصحفيين بالكويت

أجري وزير ‫الخارجية سامح شكري، حوارًا صحفيًا مع عدد من كبار الصحفيين خلال زيارته لدولة الكويت الشقيقة، أوضح خلاله مواقف مصر من القضايا المتشابكة التي تشهدها المنطقة.

واستقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، في أول محطات زيارته إلى الكويت الشقيقة.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الأمير نواف لتوليه مقاليد الحكم وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد، كما سلمه رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح ‪السيسي متضمنة دعوة لزيارة مصر.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، وبما يصُب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما أوضح وزير الخارجية تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور المُقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية.

من جانبه، طلب الشيخ نواف الأحمد نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطلعه إلى تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدًا على الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع الشقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما.