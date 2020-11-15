دونالد ترامب: جو بايدن "فاز لأن الانتخابات زورت"

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تويتر، اليوم الأحد، إن جو بايدن "فاز لأن الانتخابات زورت" في تكرار لادعاءاته عن تزوير الانتخابات.

وكان قد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود الكثير من الأدلة التي توثق حدوث تزوير واسع خلال الانتخابات الرئاسية في ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وغيرها، وغرد ترامب على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق للناخبين في وجود دليل قاطع على عدم السماح لمراقبي الاقتراع الجمهوريين والمراقبين بالتواجد في غرف عد الاقتراع. في ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وكلها مخالف للدستور".