بث مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

يقدم "صوت الأمة"، بثًا مباشرًا لوقائع المؤتمر الصحفى العالمى الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

وكان المستشار لاشين إبراهيم، قد أكد أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتم إضافة أصوات المصريين بالخارج.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالي 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.