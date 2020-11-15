شوبير يكشف موعد إقرار لائحة اتحاد الكرة الجديدة

كشف الإعلامي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق "أحمد شوبير"، عن خطاب أرسله الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الكرة في مصر، وعلى أساسه حدد اتحاد الكرة إقرار اللائحة الجديدة في نهاية نوفمبر الجاري.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بعد خطاب الفيفا الجمعيه العموميه لاتحاد الكره لاقرار اللائحه قبل نهاية نوفمبر".

ومن أهم البنود في اللائحة الجديدة :

- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

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