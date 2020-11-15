مدرب المنتخب يستبعد لاعبين الأهلي لهذا السبب (التفاصيل)

قرر حسام البدري مدرب منتخب مصر استبعاد كل من عمرو السولية، ومحمد هاني وذلك بعد حصول عمرو السولية علي عدة إنذارات في المباراة التي أقيمت أمس علي استاد القاهرة أمام منتخب توجو أصيب محمد هاني أثناء المباراة.

حيث أعلن المنتخب ان الاعب خارج قائمة بعثة الفريق المتجه الي توجو لخوض مباراة العودة، وذلك بعد اثبات اصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبه وفقاً لنتائج الأشعة التي خضع اليها بعد انتهاء لقاء المباراة.

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وقد فاز منتخب الفراعنه امس بهدف نظيف احرزه محمود "الونش" بعد تمريره من زميله محمد"النني".

ويتجه منتخب مصر صباح اليوم الاحد الي توجو للقاء المنتخب في مباراة العوده والتي يتصدر المجموعة السابعة منتخب الفراعنه حيث منتخب توجو في المجموعه الأخيرة ويمتلك نقطتين فقط.

