حريق هائل في عمارات الأوقاف بأسيوط

نشب منذ قليل حريق هائل في عمارات الأوقاف بجوار مطعم المراحل بمحافظة أسيوط نتيجة انفجار ماسورة غاز طبيعي دون تواجد إصابات حتى الآن. وفي نفس السياق، تلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط بلاغا يفيد بوجود حريق هائل بعمارة الأوقاف. اقرأ أيضا: نظر جلسة محاكمة المتهمين بالاستيلاء على نصف مليار جنيه اليوم

علي الفور توجهت الحماية المدنية بعشرات من من سيارات المطافي للسيطرة علي الحريق والدفع بعدة سيارات اسعاف وجاري اتخاذ الإجراءات للسيطرة علي الواقعة وعمل محضر بها.



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