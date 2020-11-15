سامح شكري يجري لقاءات هامة على هامش زيارته للكويت

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الأحد عددا من الحوارات الصحفية مع عدد من كبار الصحفيين الكويتيين على هامش زيارته للكويت.

واستعرض الوزير خلال الحوارات مُحصلة لقاءاته المثمرة والبناءة خلال زيارته لدولة الكويت الشقيقة، ومواقف مصر من القضايا المتشابكة التي تشهدها المنطقة.

وكان وزير الخارجية قد عقد في ختام لقاءاته الرسمية بالكويت، جلسة مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ د. أحمد الناصر، لمناقشة مختلف أوجه العلاقات الوطيدة بين البلدين، والتأكيد على مواقفهما تجاه أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات المُتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وبدأ الوزير سلسلة لقاءاته بالكويت بلقاء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه الرئيس السيسي دعوة لأمير الكويت لزيارة القاهرة في أقرب فرصة، لبحث أوجه العلاقات الراسخة بين الشقيقتين مصر والكويت.