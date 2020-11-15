صاحبة أول عربية أكل صيني في مصر تناشد رئيس الجمهورية بعد الإستيلاء على مشروعها

سيدة لن يوجد في قاموسها كلمة المستحيل مطلقًا، فضلت الدخول حلبة الملاكمة تاركة الراية البيضاء خارجها لعدم إحتمالية الخسارة عندها، فظلت تصارع بكل ما لديها من قوة من أجل حلم صغير بدأ منذ سنوات عديدة.

شوكولولو، الحلم الذي لاقى العديد من التشجيعات الحافلة من قبل رواد العربة على مدار الأعوام الماضية، حيث اشتهرت العربة الصغيرة التي تقع في منطقة حلوان بسبب مذاق الطعام الصيني الفريد، الذي احترفته سيدة العربة التي تدعى ريهام صفوت.

داهمها الحزن من فقد عربتها بعدما إتجهت أنظار "البلدية" لها وهجمت على العربة بإدعاء انها أغلقت الطريق على الرغم من كونها حريصة على ترك مسافة كبيرة لعدم خلق المشاكل.

وقالت ريهام: "الحملة اللى جات خدت العربية قالت إن متبلغ عنها مخصوص مش أى حملة وخلاص.. سؤال عايزة اعرفه ليه حد يبلغ عنى ويؤذينى إلا لو فيه كُره وغِل من ناحيتى "؟!.

وباتت مشكلة الحصول على ترخيص لعربتهما تؤرقها هي وزوجها الذي يشاركها في تلك العربة الصغيرة، متمنين أن يكون لجميع عربات المأكولات السريعة المتنقلة ترخيص لضمان عدم مضايقتهم.

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ووجهت ريهام صفوت صاحبة عربة شوكولولو، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "مش حضرتك قلت يا شباب اشتغلوا اى حاجة ودعمت كمان اصحاب عربيات أكل كتير! أنا محتاجة دعم وان عربية الأكل بتاعتنا ترجع وتشتغل عشان العربية دى بناكل منها عيش، مش أنا بس اللى باكل منها عيش لأ، وناس تانية من شغل العربية بياخدوا مرتباتهم".