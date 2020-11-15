37 مجموعة من سلسلة رؤية هدية الأوقاف لتعليم الغربية

تشتمل كل مجموعة على 20 كتابًا، ليتم توجيهها إلى موجه عام المكتبات لتوزيعها بنسبة 7 مجموعات لمكتبات المدارس الابتدائية، و14 مجموعة لمكتبات المدارس الإعدادية، و8 مجموعات لمكتبات المدارس الثانوية، و8 مجموعات لمكتبات المدارس الثانوية الفنية.
وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على هذه اللفتة.
يأت ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى.
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