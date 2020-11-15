الهيئة الوطنية: 29.50% نسبة المشاركة فى المرحلة الثانية لانتخابات النواب

وأضاف إبراهيم، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب، أن عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردى 8 ملايين و323 ألفا و214 صوتا، وعدد أصوات الباطلة 956 ألفا و952 صوتا.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 ملايين و730 ألفا و456 صوتا، والأصوات الباطلة مليون و558 ألفا و710 أصوات.
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