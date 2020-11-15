صور .. وزير الخارجية يعقد جولة مباحثات رسمية مع نظيره الكويتى

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا فى مُستهل اللقاء على أهمية الإعداد الجيد للدورة المقبلة من اللجنة الوزارية المشتركة باعتبارها المظلة الرئيسية لمناقشة وتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائى بين البلدين، واتفقا على عقد الدورة الثالثة عشر منها برئاسة وزيرى الخارجية بالقاهرة فى مطلع العام المُقبل، وبما يعكس طبيعة العلاقات الوطيدة والمتشعبة القائمة بين البلدين الشقيقين والاهتمام بالعمل على تنميتها.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية العمل على الاستفادة من الفرص التفضيلية القائمة بعدد من القطاعات فى السوق المصرى من أجل اجتذاب مزيد من الاستثمارات الكويتية، لا سيما فى مجالات التمويل المصرفى والسياحة والعقارات والخدمات الجوية، وكذلك تعزيز التعاون بين البلدين فى ضوء المشروعات الطموحة فى إطار رؤية "مصر 2030" ورؤية "الكويت 2035".

وأوضح حافظ أن الوزير شكرى شدد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت فى مواجهة التحديات الإقليمية، وأعاد التأكيد على أن أمن الخليج يُعد بمثابة خط أحمر لمصر، ومن ثّم أهمية مواصلة التشاور والتنسيق السياسى بين البلدين على مختلف المستويات، فى ضوء ما تشهده الدول العربية من تدخلات إقليمية هدّامة فضلاً عن الدور المشترك لمصر والكويت فى مجال مكافحة الإرهاب.

كما تناول الوزيران المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتوترات على المشهدين الليبى والسورى، وجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار فى العراق الشقيق، وآخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبى.

وشهدت المباحثات توافقًا فى الرؤى إزاء تلك الملفات والتحديات الجسام التى يشهدها المحيط العربى والإقليمى، واتفاقًا حول استمرار التنسيق المُشترك بين مسئولى البلدين بشأنها.