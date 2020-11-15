عاجل .. السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع المليون ونصف فدان

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المشروعات القومية لشركة "تنمية الريف المصرى الجديد" فى مجال تنمية واستصلاح الأراضى، وإنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هى القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازى مع الاستثمارات الأخرى المصاحبة فى قطاعات الصناعة والخدمات. وفى هذا الإطار، تابع الرئيس الموقف التنفيذى الحالى لمشروع "المليون ونصف فدان"، بما فى ذلك البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع فى كلٍ من المنيا وتوشكى والمغرة وسيوة والفرافرة والطور. ووجه الرئيس بالانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية بالتنسيق بين الأجهزة المعنية كافة، خصوصا تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار واستكمال الدراسات الخاصة بجودة المياه، إلى جانب تطوير الصرف الزراعى للأراضى المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما وجه الرئيس بإعداد دراسة تسويقية شاملة للمشروع، وذلك دعماً لمخطط الدولة العام للتوسع فى رقعة المجتمعات الجديدة والأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، والمساهمة فى توفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى من خلال مشروعات الإنتاج الزراعى والتسويق والتصنيع والخدمات.

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