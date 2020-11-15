عاجل .. السيسى يوجه بتطوير محطة الزهراء للخيول وفق أحدث المعايير العلمية

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المشروع القومى الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية وتعزيز قدراتها، خاصةً فى الظهير الصحراوى لمنطقة الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح، وهو المشروع الذى يتم بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بحجم تمويل حوالى مليار و300 مليون جنيه مصرى، ويهدف إلى دعم قدرات أهالى المنطقة على سد الفجوة المائية وتوفير الإمكانات اللازمة لتخزين مياه الأمطار وتحسين الصرف الزراعى، وإعادة تأهيل الوديان لدعم الزراعة وإنتاج المحاصيل، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المرأة والشباب بالمنطقة على تنفيذ المشروعات الصغيرة.

وقد وجه السيسى بتوسيع نطاق المشروع نظراً لمردوده الاجتماعى والتنموى على أهالى الصحراء الغربية، خاصةً بمحافظة مطروح، فضلاً عن توفير كل الموارد المالية الإضافية التى قد يحتاجها المشروع لدعم خططه التنفيذية، وذلك لتعزيز الشق المجتمعى لأهالى المنطقة ومساعدتهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة المنتجة فى مختلف المجالات ذات الصلة بطبيعة المكان، بما فى ذلك توفير أجود السلالات الخاصة بمشروعات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية والإرشادية لتحسين الممارسات الزراعية، بالتعاون مع صندوق الإيفاد العالمى والجهات المحلية المعنية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض تفاصيل الموقف الحالى لتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية المصرية الأصيلة.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستمرار فى جهود حوكمة وتطوير محطة الزهراء بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التى تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وعلى أن يتم رفع كفاءة المحطة وفق أحدث المعايير العلمية، مع الاستعانة بأفضل الكوادر والخبرات المتميزة فى هذا المجال، وذلك لتعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمحطة، ودعماً لجهود الدولة فى إحياء واستعادة الإرث المصرى فى تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.