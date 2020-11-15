النشرة المرورية : غلق كوبرى الحرفيين .. والكورنيش بديلا عن الأوتوستراد

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، مساء اليوم الأحد، مع بداية فترة الذروة المسائية، لم تتأثر نتيجة سقوط أمطار خفيفة على معظم مناطق القاهرة، وعدد من المحافظات.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية.

ولفت صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الاحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزرعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام المتفرقة بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأضاف صابر أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، وحالات الطوارئ التى قد تنتج عن الأحوال الجوية المتقلبة، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ وفعلت خطوط الطوارئ 01221110000.

وأشار صابر، إلى وجود بعض الأحجام نتيجة أعمال التوسعة بعدد من محاور الطرق الدائرية، من أبرزها أعلى طريق الأوتوستراد والبساتين، كما يشهد محور 26 يوليو بعض الأحجام عند المنصورية، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وتابع صابر، أن محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام بشارع الجامعة للقادم من مناطق الدقى ومتجه لمناطق فيصل والهرم، ويفضل سلوك شارع السودان، أو شارع مراد.

وفى محافظة القاهرة، نوه صابر، إلى إغلاق كوبرى الحرفيين فى الاتجاهين، لوجود بعض الأعمال، ناصحا بسلوك المسطحات الأرضية فى هذا التوقيت، كما يشهد محور الفردوس عند صلاح سالم بعض الأحجام نتيجة الأعمال، ويفضل سلوك محور النصر بديلا عنه.

ونبه صابر، بضرورة تجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وألمح محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إلى وجود بعض الأحجام للقادم من المجزر الآلى ومتجه لمطلع الدائرى، ومناطق صقر قريش والمعادى، نتيجة الأعمال، ناصحا باستخدام محور الكورنيش بديلا عن الأوتوستراد فى هذا التوقيت.