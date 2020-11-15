الهيئة الوطنية: تلقينا عددًا من الشكاوى ولكنها غير مؤثرة فى سير الانتخابات

أشاد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بجهود وزارة الداخلية فى تأمين انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، مؤكدًا أن العملية تمت فى انتظام.





وأضاف إبراهيم، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب، أن الهيئة تلقت عددًا من الشكاوى ولكنها غير مؤثرة فى سير الانتخابات.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أحد المرشحين عرض لافتات دعائية داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها للنيابة العامة.

وأشار إلى أن القانون وضع عددا من الضوابط لنزاهة وشفافية الانتخابات من وضع قاضى على رأس كل لجنة والفرز فى اللجان الفرعية وسط ضوابط محددة، لافتًا إلى أن 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس حقوقية شاركت فى متابعة الانتخابات.