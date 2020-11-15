وأضاف إبراهيم، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب، أن الهيئة تلقت عددًا من الشكاوى ولكنها غير مؤثرة فى سير الانتخابات.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أحد المرشحين عرض لافتات دعائية داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها للنيابة العامة.
وأشار إلى أن القانون وضع عددا من الضوابط لنزاهة وشفافية الانتخابات من وضع قاضى على رأس كل لجنة والفرز فى اللجان الفرعية وسط ضوابط محددة، لافتًا إلى أن 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس حقوقية شاركت فى متابعة الانتخابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة الوطنية: تلقينا عددًا من الشكاوى ولكنها غير مؤثرة فى سير الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.