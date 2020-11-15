رئيس الوطنية للانتخابات: جدير بنا أن نرفع رؤسنا فخرا بما حققنا فى حاضرنا

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب والتى جرت فى 13 محافظة تمت فى نزاهة وحياد تام، وسط متابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبإشراف قضائى كامل.





وأضاف إبراهيم، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، مؤكدًا أن الانتخابات جرت فى مناخ تنافسى تسابق فيه المستقلون والمنتمون إلى الأحزاب، كل يسعى إلى نيل شرف تمثيل المواطنين. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "جدير بنا أن نرفع رؤسنا فخرا بما حققنا فى حاضرنا وأن نتطلع إلى المستقبل متجاوزين آفاق السماء بطموحاتنا لما لا وحاضرنا ممارسة ديمقراطية وغدنا مشرق بإذن الله".

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