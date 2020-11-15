الرئيس الإنسان.. الجميع في "قلب" و"عيون" السيسي (فيديو)

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي شئون الحكم، وأظهر اهتماماً كبيراً بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن وغيرهم، حيث يتواصل معهم ويستمع إلى طلباتهم والسعى إلى حلها بشكل عاجل.
وخلال الجولات التي يشارك فيها الرئيس السيسى للتواصل مع المواطنين في أرض الواقع، نجد أنه يقف ليستمع إليه ويحرص بنفسه على تلبية ما يحتاجون إليه، ويسالهم على أحوالهم.
وفى المواقف المختلفة للرئيس السيسى مع فئة كبار السن، نجد أن إنسانية الرئيس تلامس قلوبهم فتنطلق الدعوات إليه، ويقول الرئيس السيسى تعليقا على هذا الأمر: "كل أم كبيرة مصدقانى وبتدعى.. وكل أب كبير مصدقنى وبيدعى.. ابنكم ان شاء الله شريف وأمين ومخلص".
ولا يتوقف اهتمام الرئيس السيسى على فئة كبار السن، ولكنه يسعى بشكل كبير إلى دعم كافة الفئات ويأتي على رأسهم ذوى الإعاقة والشباب وغيرهم، وصولا إلى اهتمامه الخاص بالشباب، حيث يؤكد الرئيس السيسى أن انسانيته أكبر من وظيفته.
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