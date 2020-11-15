الرئيس الإنسان.. الجميع في "قلب" و"عيون" السيسي (فيديو)

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي شئون الحكم، وأظهر اهتماماً كبيراً بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن وغيرهم، حيث يتواصل معهم ويستمع إلى طلباتهم والسعى إلى حلها بشكل عاجل.

وخلال الجولات التي يشارك فيها الرئيس السيسى للتواصل مع المواطنين في أرض الواقع، نجد أنه يقف ليستمع إليه ويحرص بنفسه على تلبية ما يحتاجون إليه، ويسالهم على أحوالهم.