رئيس "الوطنية للانتخابات" يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر

أكد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلغت 29.50% وأن الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 ملايين و730 ألفًا .

وأضاف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أن القائمة الوطنية فازت فى الدائرة الأولى والثالثة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة .

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارًا من 18 حتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية أيام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل أيام 23 و24 نوفمبر الجاري.