الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الإعادة فى 6 دوائر بمحافظة القاهرة

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء جولة الإعادة في محافظة القاهرة بدائرة الزيتون بين كل من سيد عثمان ومحمد عبدالغني، وحدائق القبة بين سيد نصر السيد، وحسين السيد محمد جاد، ودائرة أول مدينة نصر بين عمرو السنباطي وسمر فودة، ودائرة المرج، بين عيد عبدالله محمد هيكل، ومحمد عبدالمحسن البنا، ودائرة البساتين على سواح وأكمل قرطام، ودائرة حلوان، عبدالنعيم حامد، وعرفة صالح، ومصطفى إسماعيل، وإبراهيم الدسوقى محجوب. جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا. وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية. وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.

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