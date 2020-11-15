مواقف في الذاكرة.. السيسي جبر خاطر البسطاء فأحبوه (فيديو)

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسئولية تولى رئاسة البلاد، وهو يثبت دائمًا بمواقفه الإنسانية أنه "نصير الغلابة" ويشعر بما تعانيه الطبقة الكادحة من هذا الشعب، فضلًا عن أصحاب الهمم والظروف الاجتماعية والصحية الخاصة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منذ تولي رئاسة الجمهورية في 2014 وهو يسابق الزمن لإنجاز المشروعات الكبري، يتابع كل الملفات بنفسه، ويقف على أدق التفاصيل، حتى في التفاوض مع الشركاء الدوليين والشركات العالمية، في إطار تحقيق هدف واحد هو "مصر أم الدنيا وهتبقي قد الدنيا".
هناك عشرات القصص الإنسانية التى سلّط عليها الإعلام الضوء، وتركت أثرًا فى نفوس المصريين بمختلف طبقاتهم، وهناك عشرات القصص التى لم تصل إلى وسائل الإعلام، لكن تظل المواقف التالية حاضرة وبقوة فى أذهان الجماهير.
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