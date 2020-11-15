السفير البحريني لدى القاهرة يستقبل وزراء وسفراء دول لعزاء الشيخ خليفة

استقبل سفير مملكة البحرين لدى القاهرة هشام الجودر، اليوم الأحد، عددا من المسؤولين والدبلوماسيين لتقديم واجب العزاء فى المغفور له رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بمستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الحضور ممثل فى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، السفير السعودي بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة النقلي، عمرو موسي، عبد الحكيم جمال عبد الناصر، السفيرة سها الفار سفير مصر السابق فى البحرين، السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وسفراء وممثلى سفراء دول العراق، جزر القمر، موريتانيا، البوسنة، سلطنة عمان .

وشهدت السفارة البحرينية بالقاهرة أمس وأول أمس، حضور كبير من المعزين بينهم وزراء ومسؤولون وكتاب وفنانون وإعلاميون كان في استقبالهم سفير مملكة البحرين هشام الجودر، وفي كلمة سجلها المعزين بدفتر عزاء السفارة أكدوا على دور الراحل في بناء ونهضة مملكة البحرين وواصفين إياه بـ"القائد الملهم ورجل المبادئ والمواقف الصلبة"، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

كما استذكر المعزون مناقب الفقيد، مبتهلين إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ويشارك في استقبال المعزين كل من السفير خليل بن إبراهيم الذوادي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الأمن القومي والوزير مفوض عبد الرحمن هاشم دبلوماسيين السفارة وفيصل جلال قنصل مملكة البحرين في القاهرة ومنال العوضي دبلوماسية بالسفارة (سكرتير ثالث).