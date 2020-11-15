رجائي عطية: لست ضد أكاديمية المحاماة ولا أسعى لإلغائها .. صور

التقى نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأحد، بالمحامين الملتحقين بالدورة الخامسة في الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بحضور أعضاء المجلس، أبو بكر ضوة، ماجد حنا، ومحمد الكسار.
وتحاور نقيب المحامين، مع الحضور حول مفهوم الاستراتيجية والأمن القومي، موضحا الفارق بين مفهوم الأمن الوطني القاصر على الداخل، ومفهوم الأمن القومي الأعم والأشمل.
وفي سياق أخر، جدد نقيب المحامين، تأكيده على أنه ليس ضد أكاديمية المحاماة، ولا يسعى إلى إلغائها كما يدعي البعض، وإنما يريد إلغاء أن تكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، لأن هذا الشرط غير دستوري لافتقاده مبدأ المساواة مع الملتحقين بالهيئات القضائية المختلفة، مضيفا: «هذا الشرط يمثل عدم اعترف بشكل ضمني بليسانس الحقوق».
وذكر نقيب المحامين، أن حلم الأكاديمية كي يكون واقع ملموس يحتاج إلى وقت وميزانية كبيرة، لتوفير المباني اللازمة، والاستعانة بالأساتذة الذين سيدرسون بها من بين أساتذة كليات الحقوق والمحامين وغيرهم.
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