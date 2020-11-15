زوجة محمد أشرف: "اللي شتموا الأديان وسبوا الرسول خرجوا وجوزي محبوس"

استنكرت أسماء عماد زوجة ستاند أب كوميدي محمد أشرف الذي صدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إزدراء الدين الإسلامى وتهديد قيم الأسرة المصرية، وسب وقذف مقدمى برامج إذاعة القرآن الكريم.

وكتبت أسماء عماد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "محمد أشرف جوزي محبوس من يوم الخميس اللي فات عشان هزر على طريقة إلقاء مذيعين إذاعة".

وأضافت: "اتوجهت له تُهم كثير عشان هزار كل واحد فينا بيقوله وبيقول أكثر منه كمان.. واللي شتموا الأديان وسبوا الرسول خرجوا إمبارح وهو كمل حبس 15 يوم..سهل عليكوا قوي تقولوا أحسن يستاهل ونطالب بسجنه وإعدامه وأنت قاعد في بيتك وسط أهلك بس ربنا مايخليك تشوف قهرة الحبس ظُلم ووجع أهلك ومراتك وأصحابك وهما واقفين بالساعات مستنيين بس يلمحوك عشان يتطمنوا عليك".

وتابعت: "سهل عليك تطالب ليه بأقصى عقوبة عشان قلد شوية مذيعين بشر مش أنبياء لكن صعب عليك طبعًا تحس بالظلم والقهر، عشان أنتم ماتعرفوش يعني إيه إنسانية ربنا هيقف معانا وأنتم قريب قوي هتحسوا بنفس الوجع والظلم ده".

كان قد تقدم أيمن محفوظ، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد محمد أشرف، صاحب فيديو التنمر المتداول على مذيعي إذاعة القرآن الكريم، في حفل يقدم خلاله فقرة "ستاند آب" ساخرة من التعليق الصوتي لعدد من البرامج المصرية.

اقرأ أيضًا..بالفيديو.. غضب عارم بسبب سخرية شاب من إذاعة القرآن الكريم على السوشيال ميديا



واعتذر محمد أشرف على الفيديو الذي كان هدفه إضفاء البهجة، نافيًا تماما تقليله من أى شخص، أو السخرية من إذاعة القرآن الكريم كما اعتقد البعض.

