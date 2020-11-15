عمر كمال يكشف موعد طرح اغنية "انتي معلمة"

يستعد المطرب عمر كمال لطرح أغنيته الجديدة انتي معلمة، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"كمال" صورة له برفقة المطرب حمو بيكا، وعلق عليها قائلاً: "بكرة، إنتى معلمة، الساعة ٥، على قناتى الرسمية على اليوتيوب"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لسماع الأغنية.

وكان قد روج عمر كمال وحمو بيكا لأغنية انتي معلمة منذ فترة وجيزة، وذلك من خلال مقطع فيديو لهما سويًا ومع الراقصة التي اشتهرت مؤخرًا لوردينا.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمر كمال أغنية بعنوان "هنعمل لغبطيطا"، من كلمات إسلام المصري، ألحان حسن شاكوش، توزيع إسلام ساسو.