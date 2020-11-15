بالأسماء.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لكل مؤسسات الدولة التى تعاونت مع الهيئة لإجراء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لتخرج بصورتها، مجددًا العهد بأن تظل الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.





وأضاف إبراهيم، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب، أن الانتخابات والتى جرت فى 13 محافظة تمت فى نزاهة وحياد تام، وسط متابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبإشراف قضائى كامل. وفيما يلى نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب:-

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