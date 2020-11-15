لاشين إبراهيم للمواطنين: لا تستمعوا لمروجى الشائعات

ودعا إبراهيم، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب، المواطنين إلى الإقبال على الانتخابات وعدم الاستماع لمروجى الشائعات أعداء الوطن والمواطنين، الذين يستخدمون سلاح الكذب وتضليل عقول الناس، مضيفًا: "يجب علينا أن لا نجعل أذاننا محطة للشائعات وأن نجعل أعيننا ناظرة للإنجازات ونصم أذاننا عن الأكاذيب التى يبثها أهل الشر".
كما وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لكل هيئات الدولة التى تعاونت مع الهيئة لإجراء الانتخابات لتخرج بصورتها، مجددًا العهد بأن تظل الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
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