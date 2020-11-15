خريطة سقوط الأمطار لمدة 6 أيام مقبلة 

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بداية من غدا الأثنين 16 نوفمبر 2020 وحتى السبت 21 نوفمبر 2020.
- يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح).
الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية. الغربية)
- يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- رشيد - بلطيم - بورسعيد العريش - رفح
شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية)
- يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- السلوم - أمطار خفيفة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش)
- يوم الخميس 19 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الاسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم)
أمطار متوسطة على بعض المناطق من دمياط - بورسعيد العريش - رفح)
الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية. المنوفية).
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس).
- يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الاسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - بلطيم بورسعيد العريش - رفح).
الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية. المنوفية)
- يوم السبت 21 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الاسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - بلطيم. بورسعيد - العريش - رفح)
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
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